La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso AppLovin varia da $242K per year per Software Engineer 2 a $574K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $350K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
ANNO 1
In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:
100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione