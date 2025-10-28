Directory Aziendale
AppLovin Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso AppLovin varia da $242K per year per Software Engineer 2 a $574K per year per Staff Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $350K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in AppLovin in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $590,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppLovin per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $319,500.

Altre Risorse