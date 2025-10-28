Directory Aziendale
La retribuzione totale Marketing media in China presso AppLovin varia da CN¥397K a CN¥578K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di AppLovin. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

CN¥455K - CN¥519K
China
Range Comune
Range Possibile
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

Tipo di Azioni
RSU

In AppLovin, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (25.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in AppLovin in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥577,898. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in AppLovin per il ruolo Marketing in China è CN¥396,693.

