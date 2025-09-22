Directory Aziendale
Antech Diagnostics
Antech Diagnostics Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in United States presso Antech Diagnostics varia da $96.6K a $132K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Antech Diagnostics. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$105K - $124K
United States
Range Comune
Range Possibile
$96.6K$105K$124K$132K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Antech Diagnostics?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Antech Diagnostics in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $132,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Antech Diagnostics per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $96,600.

