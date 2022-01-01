Anaplan Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Anaplan varia da $73,630 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter in United States nella fascia bassa fino a $346,725 per un Manager di Ingegneria del Software in United Kingdom nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Anaplan. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ingegnere del Software
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Ingegnere Software Full-Stack

Architetto di Soluzioni
Median $168K
Manager di Prodotto
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Risorse Umane
Median $344K
Vendite
Median $250K
Analista di Business
$262K
Servizio Clienti
$98.5K
Customer Success
$281K
Data Scientist
$116K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$138K
Operazioni di Marketing
$89.2K
Designer di Prodotto
$270K
Manager di Progetto
$154K
Recruiter
$73.6K
Manager di Ingegneria del Software
$347K
Manager di Programma Tecnico
$239K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Anaplan, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Anaplan è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $346,725. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Anaplan è $156,545.

