Splunk Stipendi

Lo stipendio di Splunk varia da $51,822 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere di Vendita nella fascia bassa fino a $733,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Splunk. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere del Software
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Site Reliability

Manager di Prodotto
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Vendite
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Manager di Ingegneria del Software
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Designer di Prodotto
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Designer

Architetto di Soluzioni
P4 $229K
P5 $282K

Data Architect

Cloud Security Architect

Data Scientist
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Manager di Programma Tecnico
Median $224K
Analista Finanziario
Median $145K
Manager di Programma
Median $170K
Ingegnere di Vendita
Median $51.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $157K
Recruiter
Median $141K
Technical Writer
Median $145K
Manager di Progetto
Median $156K
Analista di Cybersecurity
Median $425K
Contabile
$252K

Contabile Tecnico

Manager di Operazioni di Business
$147K
Analista di Business
Median $161K
Sviluppo Business
$63.3K
Chief of Staff
$371K
Servizio Clienti
$229K
Analista di Dati
$167K
Risorse Umane
$249K
Consulente di Management
$153K
Operazioni di Marketing
$162K
Manager di Design di Prodotto
$481K
Operazioni Revenue
$200K
Total Rewards
$241K
UX Researcher
$129K
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Splunk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Splunk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Splunk è Manager di Prodotto at the P7 level con una retribuzione totale annua di $733,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Splunk è $227,427.

Altre Risorse