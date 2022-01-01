Splunk Stipendi

Lo stipendio di Splunk varia da $51,822 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere di Vendita nella fascia bassa fino a $733,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Splunk. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Splunk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Splunk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.