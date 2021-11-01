Directory Aziendale
Align Technology
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Align Technology Stipendi

Lo stipendio di Align Technology varia da $8,645 in retribuzione totale all'anno per un Graphic Designer in Costa Rica nella fascia bassa fino a $257,280 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in Germany nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Align Technology. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
L6 $147K
L7 $150K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Meccanico
Median $155K
Manager di Ingegneria del Software
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista di Business
Median $120K
Manager di Prodotto
Median $203K
Data Scientist
Median $143K
Ingegnere Biomedico
$79.6K
Analista di Dati
$184K
Analista Finanziario
$231K
Graphic Designer
$8.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$257K
Legale
$124K
Consulente di Management
$142K
Marketing
$61.2K
Manager di Progetto
$256K
Analista di Cybersecurity
$101K
UX Researcher
$126K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Align Technology è Tecnologo dell'Informazione (IT) at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $257,280. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Align Technology è $145,111.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Align Technology

Aziende Correlate

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse