Aerojet Rocketdyne Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aerojet Rocketdyne va da $65,325 in compensazione totale all'anno per un Analista di Business all'estremità inferiore a $180,095 per un Ingegnere Hardware all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aerojet Rocketdyne. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Ingegnere Meccanico
Median $120K
Contabile
$109K
Ingegnere Aerospaziale
$75.4K

Analista di Business
$65.3K
Data Scientist
$91.5K
Ingegnere Hardware
$180K
Responsabile Programmi
$104K
Project Manager
$120K
Responsabile Programmi Tecnici
$96.9K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Aerojet Rocketdyne è Ingegnere Hardware at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $180,095. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Aerojet Rocketdyne è di $104,259.

Altre risorse