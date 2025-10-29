Xometry UX Rannsakandi Laun

Fyrirtækjaskrá
Xometry
Miðgildi UX Rannsakandi launapakka in United States hjá Xometry er samtals $158K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Xometry. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Samtals á ári
$158K
Stig
Staff
Grunnlaun
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bónus
$7.5K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir UX Rannsakandi hjá Xometry in United States er árleg heildarlaun upp á $171,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Xometry fyrir UX Rannsakandi hlutverkið in United States er $157,500.

