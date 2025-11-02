Workday Áhættufjárfestir Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Áhættufjárfestir heildarlauna in Ireland hjá Workday er á bilinu €90K til €131K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Workday. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

€103K - €118K
Ireland
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€90K€103K€118K€131K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Workday eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Áhættufjárfestir hjá Workday in Ireland er árleg heildarlaun upp á €131,040. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Workday fyrir Áhættufjárfestir hlutverkið in Ireland er €89,951.

