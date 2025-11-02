Fyrirtækjaskrá
Workday
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Viðskiptarekstrarstjóri

  • Öll Viðskiptarekstrarstjóri laun

Workday Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Meðaltal Viðskiptarekstrarstjóri heildarlauna hjá Workday er á bilinu PLN 200K til PLN 280K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Workday. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Venjulegt bil
Mögulegt bil
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Viðskiptarekstrarstjóri innsendingarnars hjá Workday til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Workday eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Viðskiptarekstrarstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá Workday er árleg heildarlaun upp á PLN 280,041. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Workday fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er PLN 200,030.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Workday

Tengd fyrirtæki

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði