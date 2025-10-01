VMware Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá VMware eru á bilinu $155K á year fyrir P1 til $601K á year fyrir Senior Staff Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $255K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka VMware. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá VMware eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (12.50% hálfsárslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (12.50% hálfsárslega)
