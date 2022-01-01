Fyrirtækjaskrá
Unacademy Laun

Laun hjá Unacademy eru á bilinu $7,437 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptaþróun í neðri kantinum til $108,771 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Unacademy. Síðast uppfært: 10/12/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $31.3K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $28.8K
Endurskoðandi
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Viðskiptasérfræðingur
$29.9K
Viðskiptaþróun
$7.4K
Gagnasérfræðingur
$30.1K
Gagnafræðingur
$42.6K
Mannauður
$63.9K
Markaðsmál
$48.4K
Vöruhönnuður
$21.6K
Forritstjóri
$26.2K
Sala
Median $8.1K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $109K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Unacademy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Unacademy에서 보고된 최고 급여 직무는 Hugbúnaðarverkfræðistjóri이며 연간 총 보상은 $108,771입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Unacademy에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $30,102입니다.

