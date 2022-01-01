Fyrirtækjaskrá
upGrad
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

upGrad Laun

Laun hjá upGrad eru á bilinu $11,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $53,752 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá upGrad. Síðast uppfært: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vörustjóri
Median $21.6K
Markaðssetning
Median $27.3K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Sala
Median $11K
Gagnafræðingur
Median $22.6K
Viðskiptaþróun
$11.8K
Vöruhönnuður
$14.3K
Áætlunarstjóri
$45.5K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$49.8K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá upGrad er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $53,752. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá upGrad er $22,635.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá upGrad

Tengd fyrirtæki

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði