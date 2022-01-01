Fyrirtækjaskrá
Splunk Laun

Laun hjá Splunk eru á bilinu $51,822 í heildarjöfnum á ári fyrir Söluverkfræðingur í neðri kantinum til $733,000 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Splunk. Síðast uppfært: 8/29/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Vörustjóri
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Sala
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Vöruhönnuður
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Notendaupplifunarhönnuður

Lausnaarkitekt
P4 $229K
P5 $282K

Gagnarkitekt

Cloud Security Architect

Gagnafræðingur
Median $265K
Markaðsmál
P2 $106K
P5 $268K
Tækniforritstjóri
Median $224K
Fjármálasérfræðingur
Median $145K
Forritstjóri
Median $170K
Söluverkfræðingur
Median $51.8K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $157K
Ráðningaraðili
Median $141K
Tæknirithöfundur
Median $145K
Verkefnastjóri
Median $156K
Netöryggissérfræðingur
Median $425K
Endurskoðandi
$252K

Tækniendurskoðandi

Viðskiptarekstrarstjóri
$147K
Viðskiptasérfræðingur
Median $161K
Viðskiptaþróun
$63.3K
Starfsmannastjóri
$371K
Þjónustuver
$229K
Gagnasérfræðingur
$167K
Mannauður
$249K
Stjórnunarráðgjafi
$153K
Markaðsrekstur
$162K
Vöruhönnunarstjóri
$481K
Tekjurekstur
$200K
Heildarlaun
$241K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$129K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Splunk eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Splunk eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

