Societe Generale Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Societe Generale eru á bilinu ₹1.69M á year fyrir L1 til ₹2.69M á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.96M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Societe Generale. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
