Schrödinger Laun

Laun hjá Schrödinger eru á bilinu $29,678 í heildarjöfnum á ári fyrir Lausnararkitekt í neðri kantinum til $207,060 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Schrödinger. Síðast uppfært: 11/15/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $171K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$144K
Vörustjóri
$207K

Verkefnisstjóri
$199K
Lausnararkitekt
$29.7K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Schrödinger eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Schrödinger er Vörustjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $207,060. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Schrödinger er $171,000.

Önnur úrræði