Reddit Forritstjóri Laun

Meðaltal Forritstjóri heildarlauna in United States hjá Reddit er á bilinu $162K til $230K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Reddit. Síðast uppfært: 9/22/2025

Meðaltal heildarlauna

$184K - $218K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$162K$184K$218K$230K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Reddit merki

Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (100.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Forritstjóri hjá Reddit in United States er árleg heildarlaun upp á $230,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Reddit fyrir Forritstjóri hlutverkið in United States er $162,000.

