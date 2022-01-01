Fyrirtækjaskrá
Reddit Laun

Laun hjá Reddit eru á bilinu $125,899 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $874,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Reddit. Síðast uppfært: 8/29/2025

Reddit merki

$20K

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Gagnafræðingur
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Vöruhönnuður
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Notendaupplifunarhönnuður

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $515K
Sala
IC3 $176K
IC4 $175K
Gagnafræðistjóri
Median $450K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $260K
Fjármálasérfræðingur
Median $140K
Verkefnastjóri
Median $145K
Ráðningaraðili
Median $145K
Endurskoðandi
Median $154K

Tækniendurskoðandi

Gagnasérfræðingur
$250K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$210K
Forritstjóri
$201K
Netöryggissérfræðingur
$222K
Lausnaarkitekt
$147K

Gagnarkitekt

Tækniforritstjóri
$176K
Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (100.00% árlega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Reddit eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Reddit er Hugbúnaðarverkfræðingur at the IC6 level með árlegar heildarbætur upp á $874,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Reddit er $235,959.

