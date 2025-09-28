Fyrirtækjaskrá
Qualtrics
Qualtrics Verkefnastjóri Laun

Verkefnastjóri kjör in Ireland hjá Qualtrics eru samtals €77K á year fyrir L3. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Qualtrics. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal heildarlauna

€69.3K - €83.9K
Ireland
Venjulegt bil
Mögulegt bil
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Qualtrics eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnastjóri hjá Qualtrics in Ireland er árleg heildarlaun upp á €89,265. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Qualtrics fyrir Verkefnastjóri hlutverkið in Ireland er €63,870.

