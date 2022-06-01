Fyrirtækjaskrá
Parker Hannifin Laun

Laun hjá Parker Hannifin eru á bilinu $58,808 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $236,175 fyrir Gagnafræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Parker Hannifin. Síðast uppfært: 9/13/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $98.3K
Vélaverkfræðingur
Median $84K
Geimferðaverkfræðingur
$112K

Gagnasérfræðingur
$79.6K
Gagnafræðingur
$236K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$138K
Mannauður
$134K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$80.4K
Efnisverkfræðingur
$115K
Vöruhönnuður
$152K
Vörustjóri
$147K
Forritstjóri
$118K
Verkefnastjóri
$77.4K
Sala
$58.8K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Parker Hannifin is Gagnafræðingur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

