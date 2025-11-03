Palo Alto Networks Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá Palo Alto Networks eru á bilinu $243K á year fyrir Product Manager til $506K á year fyrir Distinguished Product Manager. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $348K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Palo Alto Networks. Síðast uppfært: 11/3/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Palo Alto Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Palo Alto Networks eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)