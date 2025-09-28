Fyrirtækjaskrá
Momentive.ai
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

Momentive.ai Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in Canada hjá Momentive.ai eru á bilinu CA$427K á year fyrir P3 til CA$609K á year fyrir P5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$425K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Momentive.ai. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$427K
CA$278K
CA$93.3K
CA$55.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Momentive.ai eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Momentive.ai in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$609,003. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Momentive.ai fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Canada er CA$310,860.

