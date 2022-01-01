Fyrirtækjaskrá
Clear Street
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

Clear Street Laun

Launasvið Clear Street eru frá $112,435 í heildarbótum á ári fyrir Upplýsingatæknifræðingur í neðri enda til $323,339 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Clear Street. Síðast uppfært: 8/20/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Fjármálagreinir
$284K
Upplýsingatæknifræðingur
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Clear Street eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (25.00% árlega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Clear Street is Hugbúnaðarverkfræðingur at the L5 level with a yearly total compensation of $323,339. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clear Street is $231,000.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Clear Street

Tengd fyrirtæki

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði