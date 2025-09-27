Mailchimp Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Mailchimp eru á bilinu $149K á year fyrir Engineer II til $291K á year fyrir Staff Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $218K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mailchimp. Síðast uppfært: 9/27/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineer I
(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Mailchimp eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

