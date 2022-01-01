Fyrirtækjaskrá
Proofpoint
Proofpoint Laun

Laun hjá Proofpoint eru á bilinu $72,436 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnafræðingur í neðri kantinum til $543,150 fyrir Markaðsmál í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Proofpoint. Síðast uppfært: 9/17/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Endurskoðandi
Median $134K
Gagnafræðistjóri
Median $420K

Vörustjóri
Median $225K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $394K
Sala
Median $142K
Viðskiptasérfræðingur
$79.6K
Gagnafræðingur
$72.4K
Fjármálasérfræðingur
$112K
Mannauður
$169K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$265K
Markaðsmál
$543K
Vöruhönnuður
$134K
Ráðningaraðili
$154K
Netöryggissérfræðingur
$127K
Tækniforritstjóri
$186K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Proofpoint eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

The highest paying role reported at Proofpoint is Markaðsmál at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $543,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Proofpoint is $169,150.

