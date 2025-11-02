Fyrirtækjaskrá
Impossible Foods
Impossible Foods Efnaverkfræðingur Laun

Meðaltal Efnaverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Impossible Foods er á bilinu $177K til $259K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Impossible Foods. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$204K - $232K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$177K$204K$232K$259K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Impossible Foods eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Efnaverkfræðingur hjá Impossible Foods in United States er árleg heildarlaun upp á $258,538. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Impossible Foods fyrir Efnaverkfræðingur hlutverkið in United States er $177,471.

