First American Financial
First American Financial Lausnaarkitekt Laun

Miðgildi Lausnaarkitekt launapakka in United States hjá First American Financial er samtals $325K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka First American Financial. Síðast uppfært: 9/22/2025

Miðgildi launa
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Samtals á ári
$325K
Stig
Principal Engineer
Grunnlaun
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bónus
$27.3K
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
20 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá First American Financial?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnaarkitekt hjá First American Financial in United States er árleg heildarlaun upp á $382,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá First American Financial fyrir Lausnaarkitekt hlutverkið in United States er $300,300.

Önnur úrræði