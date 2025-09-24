Fyrirtækjaskrá
Ericsson
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Lausnaarkitekt

  • Öll Lausnaarkitekt laun

Ericsson Lausnaarkitekt Laun

Lausnaarkitekt kjör in Canada hjá Ericsson eru á bilinu CA$143K á year fyrir JS6 til CA$157K á year fyrir JS7. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$158K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ericsson. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

CA$226K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Ericsson?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Lausnaarkitekt tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Skýarkitekt

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnaarkitekt hjá Ericsson in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$178,126. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ericsson fyrir Lausnaarkitekt hlutverkið in Canada er CA$158,259.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ericsson

Tengd fyrirtæki

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði