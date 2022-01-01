Fyrirtækjaskrá
Ciena
Ciena Laun

Laun hjá Ciena eru á bilinu $33,419 í heildarjöfnum á ári fyrir Tæknirithöfundur í neðri kantinum til $275,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Ciena. Síðast uppfært: 10/13/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Hugbúnaðarverkfræðingur
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Embedded Systems Software Engineer

Vélbúnaðarverkfræðingur
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Ljósverkfræðingur
Median $83.1K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $275K
Viðskiptasérfræðingur
$86.7K
Þjónustuver
$87.3K
Gagnafræðistjóri
$139K
Gagnafræðingur
$78.9K
Stjórnunarráðgjafi
$180K
Markaðsmál
$252K
Vélaverkfræðingur
$66.8K
Vöruhönnuður
$101K
Sala
Median $116K
Söluverkfræðingur
$150K
Lausnaarkitekt
$110K
Tækniforritstjóri
$95.8K
Tæknirithöfundur
$33.4K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Ciena eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Ciena er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $275,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Ciena er $103,078.

