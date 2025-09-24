Ericsson Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Sweden hjá Ericsson eru á bilinu SEK 426K á year fyrir JS4 til SEK 945K á year fyrir JS8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Sweden er samtals SEK 690K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ericsson. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
