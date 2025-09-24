Fyrirtækjaskrá
Ericsson
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

Ericsson Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Sweden hjá Ericsson eru á bilinu SEK 426K á year fyrir JS4 til SEK 945K á year fyrir JS8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Sweden er samtals SEK 690K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ericsson. Síðast uppfært: 9/24/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
JS4
(Byrjendaþrep)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

SEK 1.56M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega SEK 293þ+ (stundum SEK 2930þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Ericsson?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Algengar spurningar

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Hugbúnaðarverkfræðingur sa Ericsson in Sweden ay may taunang kabuuang bayad na SEK 944,867. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ericsson para sa Hugbúnaðarverkfræðingur role in Sweden ay SEK 690,490.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Ericsson

Tengd fyrirtæki

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði