Fyrirtækjaskrá
DraftKings
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

DraftKings Laun

Launasvið DraftKings eru frá $86,028 í heildarbótum á ári fyrir Ráðningarfulltrúi í neðri enda til $302,625 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá DraftKings. Síðast uppfært: 8/18/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Áreiðanleikasérfræðingur

Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
L7 $249K
L6 $303K
Vörustjóri
L8 $205K
L7 $193K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Viðskiptagreinir
Median $112K
Gagnavísindamaður
Median $175K
Gagnagreinir
Median $90K
Vöruhönnuður
Median $148K
Gagnavísindastjóri
$265K
Fjármálagreinir
$159K
Markaðsmál
$124K
Verkefnastjóri
$92.5K
Ráðningarfulltrúi
$86K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá DraftKings eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (6.25% fjórðungslega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá DraftKings er Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar at the L6 level með árlegum heildarbótum upp á $302,625. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá DraftKings er $175,000.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir DraftKings

Tengd fyrirtæki

  • Electronic Arts
  • Yelp
  • Grubhub
  • T-Mobile
  • Eventbrite
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði