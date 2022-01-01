Fyrirtækjaskrá
Grubhub
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

Grubhub Laun

Launasvið Grubhub eru frá $19,632 í heildarbótum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri enda til $320,000 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Grubhub. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Áreiðanleikasérfræðingur

Vörustjóri
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gagnavísindamaður
Median $150K
Viðskiptagreinir
Median $95K
Gagnagreinir
Median $140K
Gagnavísindastjóri
Median $185K
Endurskoðandi
$126K
Rekstrarmál
$296K
Rekstrarstjóri
$125K
Fjármálagreinir
$87.6K
Mannauðsmál
$74.6K
Markaðsmál
$51K
Markaðsrekstur
$103K
Samstarfsstjóri
$115K
Vöruhönnuður
$19.6K
Verkefnastjóri
$160K
Ráðningarfulltrúi
$101K
Sala
$128K
Lausnarhönnuður
$85.6K

Gagnahönnuður

Tæknileg verkefnastjóri
$101K
UX rannsakandi
$98K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

40%

ÁR 1

30%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Grubhub eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 40% er hlotið í 1st-ÁR (40.00% árlega)

  • 30% er hlotið í 2nd-ÁR (7.50% fjórðungslega)

  • 15% er hlotið í 3rd-ÁR (3.75% fjórðungslega)

  • 15% er hlotið í 4th-ÁR (3.75% fjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Grubhub eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (6.25% fjórðungslega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Grubhub er Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar með árlegum heildarbótum upp á $320,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Grubhub er $127,379.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Grubhub

Tengd fyrirtæki

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði