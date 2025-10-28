Fyrirtækjaskrá
Continental
Continental Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá Continental er samtals ₹2.8M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Continental. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹2.8M
Stig
L2
Grunnlaun
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Continental?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Continental in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,852,770. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Continental fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹1,802,692.

