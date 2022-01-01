Fyrirtækjaskrá
Henkel
Henkel Laun

Laun hjá Henkel eru á bilinu $14,250 í heildarjöfnum á ári fyrir Sala í neðri kantinum til $129,350 fyrir Vélaverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Henkel. Síðast uppfært: 9/14/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $107K
Viðskiptasérfræðingur
$62.7K
Efnaverkfræðingur
$93K

Gagnasérfræðingur
$119K
Gagnafræðingur
$48.4K
Fjármálasérfræðingur
$70.5K
Fjárfestingarbankastjóri
$77.4K
Efnisverkfræðingur
$74.6K
Vélaverkfræðingur
$129K
Vöruhönnuður
$94.1K
Vörustjóri
$70.2K
Verkefnastjóri
$102K
Sala
$14.2K
Áhættufjárfestir
$68.5K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Henkel is Vélaverkfræðingur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henkel is $76,005.

