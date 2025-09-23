CircleCI Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá CircleCI eru á bilinu CA$167K á year fyrir E2 til CA$184K á year fyrir E4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$187K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka CircleCI. Síðast uppfært: 9/23/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá CircleCI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)