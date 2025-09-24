Bosch Global Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Vélbúnaðarverkfræðingur kjör in Germany hjá Bosch Global eru á bilinu €81.2K á year fyrir EG12 til €99.1K á year fyrir EG16. Miðgildi yearlegrar launapakka in Germany er samtals €100K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Bosch Global. Síðast uppfært: 9/24/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
