Fyrirtækjaskrá
Celonis
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Celonis Laun

Laun hjá Celonis eru á bilinu $42,346 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptasérfræðingur í neðri kantinum til $205,800 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Celonis. Síðast uppfært: 9/10/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $150K
Söluverkfræðingur
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Viðskiptasérfræðingur
Median $42.3K
Stjórnunarráðgjafi
Median $200K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $178K
Vöruhönnuður
Median $94.3K
Þjónustuver
$181K
Viðskiptavinaarrangur
$201K
Gagnafræðistjóri
$89.5K
Gagnafræðingur
$89.1K
Fjármálasérfræðingur
$63.8K
Mannauður
$206K
Markaðsmál
$88.6K
Markaðsrekstur
$90.5K
Samstarfsaðilastjóri
$131K
Forritstjóri
$164K
Verkefnastjóri
$159K
Sala
$115K
Lausnaarkitekt
$94.5K

Gagnarkitekt

Tækniforritstjóri
$201K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Celonis eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Celonis eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Celonisで報告されている最高給与の職種はMannauður at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$205,800です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Celonisで報告されている年間総報酬の中央値は$125,214です。

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Celonis

Tengd fyrirtæki

  • Bosch Global
  • BlackBerry QNX
  • Contentful
  • GFT Group
  • Personio
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði