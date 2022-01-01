Fyrirtækjaskrá
Blue Origin
Blue Origin Laun

Launasvið Blue Origin eru frá $90,000 í heildarbótum á ári fyrir Viðskiptagreinir í neðri enda til $249,312 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Blue Origin. Síðast uppfært: 8/23/2025

$160K

Vélaverkfræðingur
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Gæðaverkfræðingur

Framleiðsluverkfræðingur

Hitaverkfræðingur

CAE verkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Kerfisverkfræðingur

Vélbúnaðarverkfræðingur
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Innbyggður vélbúnaðarverkfræðingur

Flugtæknifræðingur
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Tæknileg verkefnastjóri
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Tæknilegur verkefnastjóri

Vörustjóri
L3 $151K
L4 $249K
Efnisverkfræðingur
L2 $120K
L3 $140K
Rafmagnsverkfræðingur
Median $200K
Viðskiptagreinir
Median $90K
Verkefnastjóri
Median $146K
Rekstrarmál
$102K
Efnaverkfræðingur
$91.5K
Stýritæknifræðingur
$171K
Fyrirtækjaþróun
$246K
Gagnagreinir
$164K
Gagnavísindastjóri
$244K
Fjármálagreinir
$154K
Mannauðsmál
$136K
Upplýsingatæknifræðingur
$198K
Vöruhönnuður
$218K
Verkefnastjóri
$225K
Ráðningarfulltrúi
$99.3K
Netöryggissérfræðingur
$150K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$212K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Blue Origin er Vörustjóri at the L4 level með árlegum heildarbótum upp á $249,312. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Blue Origin er $151,333.

