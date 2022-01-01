Fyrirtækjaskrá
Aerojet Rocketdyne
Aerojet Rocketdyne Laun

Launasvið Aerojet Rocketdyne eru frá $65,325 í heildarbótum á ári fyrir Viðskiptagreinir í neðri enda til $180,095 fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Aerojet Rocketdyne. Síðast uppfært: 8/15/2025

$160K

Vélaverkfræðingur
Median $120K
Endurskoðandi
$109K
Flugtæknifræðingur
$75.4K

Viðskiptagreinir
$65.3K
Gagnavísindamaður
$91.5K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$180K
Verkefnastjóri
$104K
Verkefnastjóri
$120K
Tæknileg verkefnastjóri
$96.9K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Aerojet Rocketdyne er Vélbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $180,095. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Aerojet Rocketdyne er $104,259.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Aerojet Rocketdyne

