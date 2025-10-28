AppLovin Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá AppLovin eru á bilinu $242K á year fyrir Software Engineer 2 til $574K á year fyrir Staff Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $350K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AppLovin. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
100%
ÁR 1
Hjá AppLovin eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)
