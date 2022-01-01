Fyrirtækjaskrá
Disney
Disney Laun

Laun hjá Disney eru á bilinu $50,250 í heildarjöfnum á ári fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður í neðri kantinum til $477,667 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Disney. Síðast uppfært: 9/3/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Vefforritari

Vörustjóri
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Vöruhönnuður
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Notendaupplifunarhönnuður

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Fjármálasérfræðingur
Median $109K
Gagnafræðingur
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Gagnasérfræðingur
Median $120K
Tækniforritstjóri
Median $180K
Verkefnastjóri
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Viðskiptasérfræðingur
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Netöryggissérfræðingur
Median $158K
Sala
Median $99.5K

Viðskiptastjóri

Gagnafræðistjóri
Median $400K
Forritstjóri
Median $180K
Vöruhönnunarstjóri
Median $328K
Lausnaarkitekt
Median $416K

Gagnarkitekt

Cloud Security Architect

Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $158K
Þjónustuver
Median $60K
Mannauður
Median $140K
Endurskoðandi
Median $85K

Tækniendurskoðandi

Viðskiptaþróun
Median $165K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $178K
Markaðsrekstur
Median $150K
Ráðningaraðili
Median $115K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$50.3K
Viðskiptarekstur
$296K
Viðskiptarekstrarstjóri
$53.6K
Stjórnunarverkfræðingur
$93.5K
Fyrirtækjaþróun
$226K
Grafískur hönnuður
$90.5K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$85.6K
Lögfræði
Median $266K
Stjórnunarráðgjafi
$86.2K
Markaðsmál
$209K

Vörumarkaðsstjóri

Heildarlaun
$148K
Áhættufjárfestir
$95.9K

Sérfræðingur

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Disney eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

34%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Disney eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 34% ávinst á 3rd-ÁR (17.00% hálfsárslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Disney eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Disney er Vörustjóri at the P7 level með árlegar heildarbætur upp á $477,667. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Disney er $158,000.

