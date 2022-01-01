Disney Laun

Laun hjá Disney eru á bilinu $50,250 í heildarjöfnum á ári fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður í neðri kantinum til $477,667 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Disney. Síðast uppfært: 9/3/2025
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Disney eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)
