Anaplan Laun

Laun hjá Anaplan eru á bilinu $73,630 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningaraðili í neðri kantinum til $346,725 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Anaplan. Síðast uppfært: 8/31/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Lausnaarkitekt
Median $168K
Vörustjóri
Median $132K

Mannauður
Median $344K
Sala
Median $250K
Viðskiptasérfræðingur
$262K
Þjónustuver
$98.5K
Viðskiptavinaarrangur
$281K
Gagnafræðingur
$116K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$138K
Markaðsrekstur
$89.2K
Vöruhönnuður
$270K
Verkefnastjóri
$154K
Ráðningaraðili
$73.6K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$347K
Tækniforritstjóri
$239K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Anaplan eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Anaplan er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $346,725. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Anaplan er $156,545.

