Affirm Tækniforritstjóri Laun

Miðgildi Tækniforritstjóri launapakka in United States hjá Affirm er samtals $300K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Affirm. Síðast uppfært: 12/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Affirm
Technical Program Manager
Seattle, WA
Samtals á ári
$300K
Stig
L6
Grunnlaun
$175K
Stock (/yr)
$125K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Affirm?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ávinnslutímaáætlun

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tækniforritstjóri hjá Affirm in United States er árleg heildarlaun upp á $475,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Affirm fyrir Tækniforritstjóri hlutverkið in United States er $325,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Affirm

