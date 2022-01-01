Fyrirtækjaskrá
A123 Systems
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

A123 Systems Laun

Launasvið A123 Systems eru frá $29,850 í heildarbótum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri enda til $149,250 fyrir Gagnavísindamaður í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá A123 Systems. Síðast uppfært: 8/12/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Efnaverkfræðingur
Median $125K
Gagnavísindamaður
$149K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$29.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá A123 Systems eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá A123 Systems er Gagnavísindamaður at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $149,250. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá A123 Systems er $125,000.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir A123 Systems

Tengd fyrirtæki

  • CME
  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði