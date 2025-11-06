Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Seattle Area di Zoom berkisar dari $149K per year untuk ZP1 hingga $386K per year untuk ZP4. Paket kompensasi yearan median in Greater Seattle Area total $274K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Zoom. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Zoom, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
