Zoom Gaji

Gaji Zoom berkisar dari $30,602 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $487,550 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zoom. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Ilmuwan Peneliti

Manajer Produk
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Desainer Produk
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Desainer UX

Perekrut
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Pemasaran
Median $225K

Manajer Pemasaran Produk

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $310K
Penjualan
Median $200K
Analis Bisnis
Median $137K
Analis Data
Median $210K
Analis Keamanan Siber
Median $212K
Analis Keuangan
Median $155K
Manajer Proyek
Median $145K
Sumber Daya Manusia
Median $188K
Insinyur Penjualan
Median $239K
Akuntan
$192K

Akuntan Teknis

Asisten Administratif
$42.2K
Manajer Operasi Bisnis
$259K
Pengembangan Bisnis
$488K
Pengembangan Korporat
$189K
Layanan Pelanggan
$73.7K
Operasi Layanan Pelanggan
$83.1K
Manajer Sains Data
$114K
Ilmuwan Data
$30.6K
Desainer Grafis
$259K
Teknolog Informasi (TI)
$131K
Hukum
$296K
Operasi Pemasaran
$456K
Manajer Program
$147K
Pemberdayaan Penjualan
$143K
Arsitek Solusi
$223K

Arsitek Keamanan Cloud

Manajer Akun Teknis
$180K
Manajer Program Teknis
$64K
Penulis Teknis
$132K
Kepercayaan dan Keamanan
$94.6K
Peneliti UX
$211K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Zoom, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zoom adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $487,550. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zoom adalah $200,000.

Sumber Lainnya