Direktori Perusahaan
Zocdoc
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Zocdoc Gaji

Gaji Zocdoc berkisar dari $70,350 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $225,750 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Zocdoc. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Pemasaran
Median $200K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ilmuwan Data
Median $168K
Kesuksesan Pelanggan
$70.4K
Desainer Produk
$201K
Manajer Produk
$173K
Manajer Proyek
$136K
Perekrut
$142K
Penjualan
$109K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Zocdoc, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Zocdoc adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $225,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Zocdoc adalah $168,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Zocdoc

Perusahaan Terkait

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Meetup
  • Fivestars
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya