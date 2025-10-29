Direktori Perusahaan
Xero
Xero Imbalan Total Gaji

Rata-rata kompensasi total Imbalan Total in United States di Xero berkisar dari $208K hingga $295K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xero. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$235K - $268K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$208K$235K$268K$295K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Imbalan Total di Xero in United States mencapai total kompensasi tahunan $295,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Xero untuk posisi Imbalan Total in United States adalah $207,500.

Sumber Lainnya