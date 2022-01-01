Direktori Perusahaan
Ciena
Ciena Gaji

Gaji Ciena berkisar dari $33,419 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Teknis di tingkat rendah hingga $275,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ciena. Terakhir diperbarui: 10/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Insinyur Perangkat Keras
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Insinyur Optik
Median $83.1K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $275K
Analis Bisnis
$86.7K
Layanan Pelanggan
$87.3K
Manajer Sains Data
$139K
Ilmuwan Data
$78.9K
Konsultan Manajemen
$180K
Pemasaran
$252K
Insinyur Mesin
$66.8K
Desainer Produk
$101K
Penjualan
Median $116K
Insinyur Penjualan
$150K
Arsitek Solusi
$110K
Manajer Program Teknis
$95.8K
Penulis Teknis
$33.4K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ciena, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Ciena adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $275,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ciena adalah $103,078.

Sumber Lainnya