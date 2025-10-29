Direktori Perusahaan
Xero
Xero Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Penjualan in Singapore di Xero berkisar dari SGD 99.1K hingga SGD 135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Xero. Terakhir diperbarui: 10/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Xero in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 135,199. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Xero untuk posisi Penjualan in Singapore adalah SGD 99,068.

